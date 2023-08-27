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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة مفاجئة لمحافظ الغربية لمتابعة مواعيد الغلق ورفع الإشغالات بطنطا والمحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة مفاجئة لتفقد الالتزام بمواعيد الغلق وأعمال رفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق بأحياء أول وثان طنطا وأول وثان المحلة ومركز طنطا تفقد خلالها التزام الورش والمحال التجارية بمواعيد الغلق الرسمية والتزام الأحياء بإزالة كافة الإشغالات المتعدية الطرق والتي تعوق حركة السير، إلى جانب متابعة التزام المحال والمؤسسات بترشيد استهلاك الكهرباء.

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وخلال الجولة تم توجيه إدارة مرور الغربية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات والمركبات المخالفة لقواعد وتعليمات المرور.

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وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميداني على كافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كافة الإشغالات وإزالة التعديات بالطريق العام، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

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التطوير الإجراءات الأحيا الأول الدكتور طارق رحمي الحر الرئيسية الر الرئي الشوارع الرئيسية ترشيد استهلاك الكهرباء دكتور طارق رحمى رؤساء المراكز والمدن

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