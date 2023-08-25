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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الغربية تقيم الكرنفال الأول لشطرنج الناشئين بجامعة طنطا.. صور

تكريم الفائزين في
تكريم الفائزين في بطولة الشطرنج بالغربية

نظمت منطقة الغربية للشطرنج برئاسة المحاسب محمد خلاف بالتعاون مع جامعة طنطا كرنفال الغربية الأول للشطرنج للناشئين من سن ٦ إلي ١٨ عاما في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة.

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أقيمت البطولة بمبنى كلية الهندسة بمجمع الكليات بسبرباي تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وإشراف عميد الكلية الدكتور أحمد نصر وبحضور الدكتور ياسر عبد الفتاح السمدوني وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ونظمت بالنظام السويسرى من ٧ جولات علي أن يكون زمن التفكير ١٠ دقائق لكل لاعب مع إضافة ٥ ثواني مع كل نقلة.

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شارك في الكرنفال ١٠٠ لاعب من مختلف الأعمار ومن محافظات مختلفة وانقسم إلي ٦ فئات طبقاً لأعمار المشاركين وجاءت النتائج كالآتي:
مركز أول تحت ٨ سنوات: نورسين عمرو عبيد 
مركز ثاني تحت ٨ سنوات: زين محمد فاروق 
مركز ثالث تحت ٨ سنوات: بيشوي باسم مجدي 
مركز أول بنات تحت ٨ سنوات: نورسين عمرو عبيد

مركز أول تحت ١٠ سنوات: عمر سعيد جبريل 
مركز ثاني تحت ١٠ سنوات: صلاح أحمد صلاح 
مركز ثالث تحت ١٠ سنوات: كيرلس رضا بشارة
مركز أول بنات تحت ١٠ سنوات: نورين أحمد المصرى

مركز أول تحت ١٢ سنة: بدر وائل علي
مركز ثاني تحت ١٢ سنة: محمد أحمد صلاح 
مركز ثالث تحت ١٢ سنة: محمد ياسر  غرابة 
مركز أول بنات تحت ١٢ سنة: ميرال إسلام جمال

مركز أول تحت ١٤ سنة: مارلي مينا 
مركز ثاني تحت ١٤ سنة: جونير صادق 
مركز ثالث تحت ١٤ سنة: أحمد شريف محمد 
مركز أول بنات تحت ١٤ سنة: مارلي مينا

مركز أول تحت ١٦ سنة: ماثيو فادي جرجس 
مركز ثاني تحت ١٦ سنة: عمار شعبان عبد الفتاح 
مركز ثالث تحت ١٦ سنة: عبد الرحمن إسلام 
مركز أول بنات تحت ١٦ سنة: لا يوجد

مركز أول تحت ١٨ سنة: أحمد أسامة النجار 
مركز ثاني تحت ١٨ سنة: محمد رضا جمال الدين 
مركز ثالث تحت ١٨ سنة: معاز محمد 
مركز أول بنات تحت ١٨ سنة: كارين سامح.

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أدار البطولة تحكيميًا الحكم الدولي الدكتور محمد شعيب نائب رئيس منطقة الغربية للشطرنج، بمعاونة الحكام الوطنيين الكابتن أحمد المصري عضو منطقة الغربية للشطرنج، والكابتن صلاح عمران، والكابتن محمود شعيب، والكابتن عبد الرحمن خلاف، وقام الدكتور ياسر السمدوني وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث، والمحاسب محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج، والدكتور محمد شعيب نائب رئيس المنطقة، والكابتن أحمد المصري عضو المنطقة، بإعلان أسماء الفائزين وتوزيع شهادات التقدير عليهم، وسط جو أسري بحضور أولياء الأمور لتشجيع أبنائهم اللاعبين حتي آخر جولة آملين تكرار هذه البطولات لما لها من أثر في تطوير واكتشاف المواهب مما يساهم في قوة ومكانة مصر في مجتمع الشطرنج العالمي.

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الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي اكتشاف المواهب الحكم الدولي الغربية بجامعة طنطا باب الترشح جامعة طنطا

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