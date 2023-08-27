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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التجديد لفتوح وصبحى على طاولة الثلاثية وصراع الانتخابات يبدأ مبكرا في الزمالك

صدى البلد

تسعى اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الزمالك من قبل وزارة الشباب والرياضة لإنهاء أزمة ايقاف قيد الزمالك من قبل الفيفا بسداد مستحقات الثلاثى نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى والغانى أتشمبونج ونادى وادى دجلة من حق رعاية السنغالى إبراهيما نداى من أجل اللحاق بإبرام صفقات فى الميركاتو الصيفى الحالى قبل نهايته .

ومن المنتظر وفقا للمعلومات الواردة من نادى الزمالك أن يتم إرسال مستحقات لشبونة البرتغالى ووادى دجلة واتشموبنج فى موعده أقصاه الإثنين .

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التجديد لفتوح وصبحى 

كما تبدأ اللجنة الثلاثية إجراءات التجديد لمحمد صبحى حارس المرمى الشاب وأحمد فتوح ظهير أيسر الفريق بجانب اعلان التمسك ببقاء أحمد مصطفى زيزو ورفض فكرة رحيله للشباب السعودى مهما كانت المغريات وهو نفس القرار الذى اتخذه المجلس المنتخب قبل استقالته.

ومنح د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الضوء الأخضر للجنة الثلاثية بقيادة اللواء حسن موسى المدير التنفيذى للتمهيد لإجراء الإنتخابات البيضاء فى أكتوبر المقبل بعد الإستقالة التى تقدم بها مجلس الإدارة السابق برئاسة المستشار مرتضى منصور فى مظهر حضارى لإفساح المجال لإنهاء الصراعات والخلافات فى ميت عقبة وأهمهما أزمة الحجز على أرصدة النادى بالبنوك .

صراع الإنتخابات 

وبدأت معركة الانتخابات مبكرا فى القلعة البيضاء بإعلان أحمد سليمان تمسكه بخوضها على مقعد الرئيس فى مواجهة قائمة حسين لبيب ، بينما يترقب المتابعون خوض قائمة ثالثة للانتخابات لم يتم الإعلان عنها بعد بجانب اعلان عمر هريدى نزول سباق الرئاسة فى ميت عقبة .

فى الوقت الذى يبدو فيه فشل محاولات بعض الحكماء الاتفاق على قائمة واحدة تخوض الإنتخابات القادمة فى ظل تمسك كل مرشح بحقه فى نزول المعترك الانتخابى وقناعته بقدرته على قيادة سفينة الزمالك للإبحار بعيدا عن شواطئ الأزمات والوصول به لبر الأمان .

على صعيد أخر .. استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الكولومبى أسوريو على البدء فى الإستعداد للموسم الجديد أول سبتمبر المقبل حيث يعقد المدير الفنى جلسة مع اللجنة الثلاثية لتحديد مطالبه فى الموسم الجديد بشأن معسكر الإعداد والصفقات التى يرغب فى التدعيم بها حال النجاح فى فك أزمة إيقاف القيد خلال الساعات القليلة القادمة .

وتعافى الثنائى مصطفى شلبى ويوسف أوباما من الإصابات التى لحقت بهم وأصبحا جاهزين للبدء فى فترة الإعداد مع الفريق الأبيض بعد إعارة عبدالله جمعة ومحمود شبانة لسموحة .

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