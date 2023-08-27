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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

‏الأمن يداهم عقار بحلوان ويضبط 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار

المتهمون
المتهمون

‏حفر ٦ أشخاص بئرا داخل شقة بالطابق الأرضي في عقار سكني بحلوان بحثاً عن الآثار إلا أن حظهم العثر اوقعهم في قبضة رجال الأمن ، وتم ضبط المتهمين تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار كائن بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم ضبط 6 أشخاص مقيمين بدائرة القسم ، وإعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار، وعُثر بداخله على حفرة بقطر متر ونصف وعمق 10 متـــر، وأدوات التنقيب عن الآثار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

التنقيب عن الاثار امن القاهرة تنقيب عن الآثار ضبط 6 أشخاص مباحث القاهرة شرطة حلوان مديرية أمن القاهرة

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