‏الأمن يداهم عقار بحلوان ويضبط 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار

‏حفر ٦ أشخاص بئرا داخل شقة بالطابق الأرضي في عقار سكني بحلوان بحثاً عن الآثار إلا أن حظهم العثر اوقعهم في قبضة رجال الأمن ، وتم ضبط المتهمين تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار كائن بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم ضبط 6 أشخاص مقيمين بدائرة القسم ، وإعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار، وعُثر بداخله على حفرة بقطر متر ونصف وعمق 10 متـــر، وأدوات التنقيب عن الآثار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.