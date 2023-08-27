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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تخسر من مونتينجرو في كأس العالم لكرة السلة

منتخب مصر
منتخب مصر

خسر منتخب مصر لكرة السلة مباراته الثانية في بطولة كأس العالم لكرة السلة المقامة حالياً في الفلبين واليابان وإندونيسيا، بالخسارة أمام منتخب مونتينجرو بنتيجة 89-74، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة التي تقام بعاصمة الفلبين مانيلا.

 

انتهى الربع الأول من المباراة بتقدم منتخب مونتينجرو بنتيجة 27-17.

وفي الربع الثاني تواصل تفوق منتخب مونتينجرو لينهي الشوط الأول متقدماً بنتيجة 51-37.

وانتهى الربع الثالث من المباراة باستمرار تقدم مونتيجرو 70-56.

 

واستمرت سيطرة منتخب مونتينجرو لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 89-74 ليتلقى منتخب مصر الهزيمة الثانية في البطولة.

وكانت مصر قد خسرت مباراتها الأولى في المجموعة أمام ليتوانيا بنتيجة 93-67.

ويلتقي المنتخب المصري في مباراته الثالثة مع منتخب المكسيك بعد غد الثلاثاء.

منتخب مصر كأس العالم مصر

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