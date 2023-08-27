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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع  سير امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

صدى البلد

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير وأعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة202022/2023، والتي  كانت قد انطلقت "السبت قبل الماضي"وتُجرى على مدار 10 أيام، لتختتم يوم  الثلاثاء المقبل ،حيث يزيد عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني في مختلف المواد عن  3 آلاف و 436 طالباً وطالبة "نظامي/خدمات/ منازل"موزعين على  7 لجان على مستوى المحافظة .


اطمأن المحافظ، من  وكيل الوزارة الأستاذ محمد  عبد التواب،والذي أشار إلى متابعته "من خلال غرفة عمليات المديرية "منذ الصباح وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان و انتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل اللجان، حيث أدى "اليوم" طلاب الشعبة العلمية" رياضيات" الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية، "الديناميكا"بإجمالي (217) طالبا وطالبة بنسبة حضور 95 %

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ولفت وكيل الوزارة إلى تكليفاته للقائمين على أعمال الامتحانات بضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على حظر دخول الطلاب بأية أجهزة إلكترونية سواء سماعات أو ساعات حديثة أو أجهزة المحمول والتأكيد على استخدام العصا الإليكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان والتصدى لأي محاولات غش ، منوهاً أن جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني  مؤمنة بالكامل بداية من توزيع أوراق الأسئلة على اللجان ثم تجميع أوراق الإجابات ونقلها إلى لجنة النظام والمراقبة.

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