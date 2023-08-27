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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هدى السنباطي: الفن الشعبي كان مدرسة متميزة.. وهو ما افتقدناه حاليا

المطربة هدى السنباطي
المطربة هدى السنباطي

أكدت المطربة هدى السنباطي، أن الفن الذي كان يتم تقديمه في الماضي، كان له بصمة واضحة ومتميزة، مشيرة إلى أن الفن الشعبي كان مدرسة متميزة وهو ما افتقدناه حاليا.

 

وقالت هدى السنباطي، خلال لقاء لها لبرنامج “ست الستات”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، أن الأجيال الحالية والقادمة لا بد أن تعرف الفن الشعبي، وكيف كان متميز، مؤكدة أن الأغانى الشعبية أنواع، وكل مطرب ومطربة لها لونها الخاص.

 

الخلط في بعض الأحيان يضيف للأغنية.

وتابعت المطربة هدى السنباطي، أنه في بعض الأحيان يمكن الخلط بين “أغاني الراب” و “الأغاني الشعبي”، مؤكدة أن الخلط في بعض الأحيان يضيف للأغنية.

الفن الشعبى الأجيال الأغاني الشعبية هدى السنباطي دينا رامز

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