هدى السنباطى: غنيت فى أغلب الدول ولم أحصل على التقدير المناسب

أكدت الفنانة هدى السنباطى، التى غنت مع أحمد مكي تتر مسلسل الكبير 7 ، أنها سافرت وغنت فى أغلب دول العالم.

وتابعت هدى السنباطى خلال حوارها مع برنامج "التاسعة"،المذاع عبر القناة " الأولى" أن الأغانى الشعبية أنواع، وكل مطرب ومطربة لها لونها الخاص، معقبة:" حتى أم كلثوم غنت شبعى حديث وهى أغنية غنيلى شوى".

وأوضحت هدى السنباطى، أنها لم تحصل على التقدير المناسب خلال مشوارها الفنى.

وأشارت إلى أنها أكتشفت العديد من المغنين والمغنيات الشعبيات، مثل سعد الصغير والفنانة أمينة.

أغنية ولعانة



وحققت أغنية الفنان أحمد مكي و هدي السنباطي الجديدة “ولعانة”، نجاحا كبيرا عقب طرحها استعداد لعرض مسلسل الكبير 7 فى رمضان.

وينتظر الجمهور عرض مسلسل “الكبير أوي”، خلال موسم رمضان 2023، وكان طرحه لأغنية جديدة بعد فترة غياب خطوة دعائية جيدة لفتت أنظار الجمهور بشكل كبير.