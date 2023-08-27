ظهور نادر لسمكة "شمس البحر" العملاقة في سواحل مرسى علم

أذاعت فضائية العربية، مشهد مذهل رصده غواصون تحت الماء بمدينة مرسى علم، وهي ظهور نادر لسمكة شمس البحر.

وظهرت السمكة العملاقة في منطقة شعاب الفنستون، وفي العام الماضي ظهرت هذا السمكة مرتين على ساحل مدينة مرسى علم.



يصل وزن سمكة الشمس العملاقة إلى حوالي طن وتعيش في المناطق المفتوحة والمياة الدافئة.

وكان اصطاد عدد من الصيادين سمكة شمس عملاقة بعد أن علقت في شباك قارب لصيد التونة قبالة ساحل جيب سبتة على البحر المتوسط.

وأظهرت مجموعة من الصور التي نشرتها جامعة إشبيلية عبر صفحتها على «فيسبوك» السمكة العملاقة بلون رمادي داكن، ورأس ضخم، وجسم غريب وكبير جداً.



وصدم إنريكي أوستال، عالم الأحياء البحرية، عند رؤيته للسمكة العملاقة، فهو لم يرها على الطبيعة من قبل، موضحاً أنها من الأنواع المصنفة في قائمة أكثر الحيوانات البحرية المعرضة للخطر، ولا يؤكل لحمها في أوروبا.

وأضاف عالم الأحياء البحرية أنه يبلغ طول سمكة الشمس التي تم اصطيادها 3.2 متر وعرضها 2.9 متر، وهو كبير لدرجة أنها كانت ستتسبب في كسر ميزان الأسماك الذي يقف قياسه عند 1000 كلجم.

شباك الصيد



وتابع الباحث المشرف على مختبر الأحياء البحرية بجامعة إشبيلية أنه استناداً إلى حجمها وقياسات طولها وعرضها مقارنة من أسماك عملاقة أخرى وقعت في شباك الصيد فإن وزنها يبلغ نحو 2 طن.