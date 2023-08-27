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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مضيفة تنجو من سمكة الراي الفتاكة بمعجزة.. ما القصة

مصيفة كادت تموت على
مصيفة كادت تموت على يد سمكة الراي

تعرضت مصيفة من ولاية فلوريدا لحادث مميت، بعد أن ضربتها سمكة الراي على ظهرها على شاطئ تامبا. 

كانت كريستي أوبراين تزور شاطئ روسكين باهيا مع زوجها توماس هربًا من الحرارة الشديدة عندما ذهبت للسباحة وشعرت بإحساس لاذع في ظهرها. 

وعندما وقفت، كانت شوكة الراي اللساع الضخمة تبرز من كتفها مع صور مروعة من المستشفى تكشف كم كانت محظوظة بالعيش.

تم نقل المرأة بسرعة إلى مستشفى سانت جوزيف الرئيسي في تامبس، حيث قام فريق الصدمة بإزالة الشوكة ومعالجتها لمواجهة السم.

وكتب الضحية أوبراين على إنستجرام: "بالأمس بينما كنت في ليتل هاربور في شاطئ أبولو، تعرضت للاصابة من قبل سمكة الراي اللساع". 

وأضافت: “لقد حاول هذا الراي اللساع سحب ستيف إيروين، وكاد أن يخترق رئتي”.

وتابعت: "لم أشعر بمثل هذا الخوف من قبل واعتقدت في الواقع أنني سأموت، لكن توماس كان بجانبي وأبقاني هادئة".

ولا تزال أوبراين موجودة حاليًا في المستشفى حيث ستبقى لمدة 7 أيام أخرى للتأكد من أنها لم تلتقط عدوى بكتيرية من الماء. 

وأعاد هذا الحادث إلى الأذهان حادثة الوفاة الصادمة والمأساوية لصائد التماسيح الأسترالي، ستيف إيروين، حيث  قُتل إيروين على يد سمكة الراي اللساع في عام 2006 أثناء تصويره في الحاجز المرجاني العظيم.

 

مصيفة ولاية فلوريدا حادث مميت سمكة الراي

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