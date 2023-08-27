محافظ كفر الشيخ ووزيرا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي يشاركون في افتتاح «أيادي مصر»

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالورشة الافتتاحية وافتتاح معرض مشروع "أيادي مصر"، اليوم الأحد، والذي أطلقته وزارة التنمية المحلية لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باعتباره مشروعاً قومياً يستهدف كل الفئات من المرأة والشباب والأسرة المصرية في عمومها، وذلك بحضور الدكتورة عفاف عاشور، مدير إدارة مشروعك، ومنسقي مشروع أيادي مصر بالمحافظات.

قال محافظ كفر الشيخ، إن الورشة التجريبية بمثابة طوق نجاة، لترويج المنتجات اليدوية للمرأة في المحافظات مما يعزز قدرتها الاقتصادية، ويفتح لها مجالا للتسويق الإلكتروني، والترويج للمنتجات والمشغولات اليدوية للمرأة في الأسواق الدولية والمحلية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه ستتم إقامة معارض ثابتة للمنتجات الحرفية والتراثية تحت مظلة وزارة التنمية المحلية وأشراف المحافظة، مؤكداً أن هناك توجيهات لتوفير الدعم اللوجستي لعقد ورش تدريبية فرعية على مستوى المحافظات ودورات لأصحاب الحرف من مختلف الأماكن بالمحافظات، بالإضافة للتنسيق مع وحدات حياة كريمة والتكتلات الاقتصادية بالمحافظات المختلفة للوصول للفئات المهمشة من أصحاب الحرف.

وشاركت محافظة كفر الشيخ بالعديد من منتجات السجاد والكليم والجولان من منتجات مدينة فوه، الذي تتميز به، ونالت المنتجات رضا محافظ كفر الشيخ، ووزيري التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي.

وجدير بالذكر أنه سيتم تخصيص مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه من وزارة التنمية المحلية لصالح المحافظة الأكثر تميزاً في عرض منتجاتها اليدوية والتراثية في الجناح المخصص لها في المعرض.

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