تعليم كفر الشيخ: 69 طالباً وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن أداء 69 طالباً وطالبة، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، في اختبارات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة، في ظل توفير سبل الراحة والأجواء المناسبة للطلاب، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشيراً إلى أن غرف العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية ال12، ولم تتلق أي شكاوى، ولم تسجل مخالفات.





وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تابع الطلاب والطالبات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، من غرفة العمليات، وبالتواصل المستمر مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، وأنه وجه قبل وخلال انعقاد الامتحان، بتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم في يسر وسهولة.