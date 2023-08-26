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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لمدة 4 مواسم .. غزل المحلة يضم شيكو محارب صانع ألعاب كفر الشيخ

شيكو محارب
شيكو محارب

نجح مسئولو نادي غزل المحلة، في ضم اللاعب أحمد محارب «شيكو»، صانع ألعاب كفر الشيخ لمدة 4 مواسم؛ لدعم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد بدوري المحترفين.

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جاء ذلك بناءً على الرؤية الفنية للكابتن خالد عيد، المدير الفني لفريق غزل المحلة، بضم عناصر مميزة لصفوف الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك استعداداً للموسم الجديد.


يذكر أن شيكو محارب، من مواليد 2002م، وكان من العناصر المميزة واللافتة للأنظار في صفوف فريق كفر الشيخ، وذلك بعد أن أحرز الموسم الماضي 4 أهداف وصنع 3 آخرين، خلال 18 مباراة لعبها مع الفريق.

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