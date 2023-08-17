استعدادًا لخوض دوري المحترفين .. غزل المحلة يعود للتدريبات الجماعية

عاد لاعبو فريق غزل المحلة للتدريبات الجماعية تحت قيادة المدير الفنى كابتن خالد عيد استعدادًا للموسم الجديد وخوض مباريات دورى المحترفين .

وشهد المران بعض التدريبات لرفع الكفاءة البدنية للاعبين .

وكان قد أعلن نادي غزل المحلة عن ضم 8 صفقات لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد وهم محمد مصطفى " إيفا " لاعب فريق البنك الاهلى لدعم مركز خط الوسط ويأتي على سبيل الإعارة لمدة موسم ، ومحمود غالى لدعم مركز خط الوسط لمدة 3 مواسم، واللاعب عبد الرحيم عموري لدعم مركز الجبهة اليمنى في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم، وأحمد سودانى لدعم مركز الهجوم في صفقة أنتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع فريق مصر المقاصة لمدة ثلاثة مواسم، وأحمد مجدى لدعم مركز الهجوم لمدة موسمين، والمدافع أحمد صابر لاعب فريق ايسترن كامبنى ،وأحمد عبدالحميد قطة لمدة ثلاثة مواسم، وأحمد حجى لاعب الجونة لمدة ثلاثة مواسم .