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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 9 حالات تعدٍ على أراض زراعية في كفر الشيخ

إزالة تعديات
إزالة تعديات

شهدت مدينتا ومركزا كفر الشيخ والحامول، حملات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية، وأعمال تطوير موقف الحامل للسيارات الأجرة، وحملات نظافة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواصل مع المواطنين ورصد الشكاوى والطلبات وفحصها بجدية وبذل المزيد من الجهد لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين وحل مشاكلهم بأقصى سرعة لتحقيق رضاهم.

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تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات التموين للمرور والرقابة على المخابز البلدية مما أسفر عن تحرير محضرين، نقص وزن، ومحضر مواصفات، بالإضافة إلى متابعة انتظام سير العمل بمنظومة النظافة، وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية والمتنزهات والميادين، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية.

كما تابع أعمال التجميل وإنشاء سور مجمع المواقف ضمن أعمال تطوير الميادين وإنشاء محاور مرورية جديدة بخطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول والقائم بالأعمال شركة الإنتاج الحربي.

تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، من المهد لـ 7 حالات بقرية محلة القصب، وقرية الحمراء، وقرية أريمون ، وقرية إسحاقة، و3 حالات بقرية محلة موسى، وتم إيقاف الأعمال، وإزالة جميع التعديات، ومصادرة مواد البناء، وتسليم الأرض لجهة الولاية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تنفيذاً لسياسات الدولة بالقضاء على التعديات على الأراضي الزراعية، وإزالتها من المهد، وذلك بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعامل الفوري مع جميع أنواع التعديات ومخالفات البناء وإزالتها بالكامل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.


وفي هذا السياق، ووجه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بالاستمرار بالمتابعة المستمرة لضبط أي حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء دون ترخيص، مشدداً على المجابهة الفورية لجميع أنواع التعديات، وإزالتها من المهد في حينها، وذلك بحضور رضا رجب، وهاني الجميل، وعبد العزيز جمعة، وأيمن شلبي، ومحمد صلاح، نواب رئيس المدينة لشئون القرى، وإبراهيم حجاج، رئيس قرية محلة القصب، وسامي سمير، القائم بأعمال قرية إسحاقة، وياسر عقبة، رئيس قرية أريمون ، ومحمد عبد السلام، رئيس قرية محلة موسى، وأحمد رشاد، رئيس قرية الحمراء، وحضور فني الإدارة الهندسية ومندوب الجمعية الزراعية بكل قرية.

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