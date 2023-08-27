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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عدد الفريق يتقلص| نجم ريال مدريد يغادر القلعة البيضاء.. وصفقة مبابي تفشل (تفاصيل)

ريال مدريد
ريال مدريد

أصبح نجم نادي ريال مدريد إيدين هازارد حرًا، ويسعى لتحديد وجهته خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، ولا سيما إنه تلقى أكثر من عرض ويبحث عن وجهته من خلالها، وسوف نكشف لكم من خلال هذا الموضوع كافة التفاصيل.

هازارد

هل سيضم نادي كريستال بالاس هازارد ؟

كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد مفاجأة مدوية بخصوص الوجهة القادمة للاعب الدولي البلجيكي إيدين هازارد الذي رحل عن ريال مدريد وذلك بعد أن فسخ عقده مع الملكي وبات حرًا.

وقالت بعض الصحف الانجليزية أن نادي كريستال بالاس اقترب من الحصول على توقيع ايدين هازارد في صفقة انتقال حر.

ويسعى النادي اللندني لإقناع اللاعب وذلك بعد عرض مقابل مادي ضخم لضمان الحصول على موافقته.

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جالطة سراي التركي يفاوض نجم ريال مدريد

وكان هازارد قد حصل على عرضين من جالطة سراي التركي وانتر ميامي الأمريكي لكنه رفض وفضل الانتظار لحسم وجهته.

وكان كريستال بالاس قد خسر مباراته في الجولة الثانية على يد نادي أرسنال بهدف نظيف قبل أن يتعادل أمس مع برينتفورد بهدف لكلًا منهما.

مبابي "يصفع" ريال مدريد ويجدد عقده مع باريس

كشفت مصار إعلامية فرنسية، أن الفرنسي كيليان مبابي دخل في مفاوضات مع باريس سان جيرمان لتمديد عقده الذي ينتهي العام المقبل، في ضربة قوية لآمال ريال مدريد الذي كان يعتقد بأنه سيحصل على اللاعب بشكل مجاني الصيف المقبل.

مبابي

وأبلغ مبابي ناديه الفرنسي في وقت سابق من الصيف الجاري أنه لن يمدد عقده مع النادي وسيرحل مجاناً الصيف المقبل، بينما طلبت الإدارة منه الرحيل الآن أو تمديد العقد، وسط شكوك بوجود اتفاق مسبق بينه وبين عملاق الدوري الإسباني.

ولا سيما، أن مبابي سيلعب في فرنسا خلال الموسم الحالي ولن ينتقل إلى ريال مدريد، ودخل الآن في مفاوضات مع باريس سان جيرمان لتجديد عقده لمدة موسم إضافي، أو حتى تمديد عقده لعدة مواسم.

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