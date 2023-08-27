تطور خطير.. مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن طائرة عسكرية روسية من طراز -30 رافقت طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار من طراز “Reaper” فوق البحر الأسود.

وقالت وكالة “تاس” الروسية الحكومية للأنباء، إن الطائرة لم تخترق حدود الدولة الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية، أن الدنمارك سارعت بطائرتين مقاتلتين من طراز إف -16 لاعتراض وتحديد ومرافقة طائرتين روسيتين في المجال الجوي الدولي فوق بحر الشمال.

وبحسب وزارة الدفاع الدنماركية، فإن الطائرات الروسية لم تدخل المجال الجوي الدنماركي ولو لثانية واحدة.