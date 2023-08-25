تحطم طائرة أمريكية مقاتلة قرب قاعدة جوية في سان دييجو

أعلنت مشاة البحرية الأمريكية، في بيان، خلال وقت مبكر، اليوم الجمعة، أن طائرة عسكرية تحطمت بالقرب من قاعدة في سان دييجو، وأن عملية بحث وإنقاذ جارية.

سقطت الطائرة F/A-18 الساعة 11:54 مساءً، وفقا لبيان صحفي للقاعدة، يوم الخميس، على مقربة من قاعدة ميرامار الجوية لمشاة البحرية.

وأضاف البيان أن موقع التحطم يقع على ممتلكات حكومية شرق المحطة الجوية ولا توجد مؤشرات على وقوع أضرار في الممتلكات على الأرض. تقع قاعدة ميرامار على بعد حوالي 16 كيلومترًا شمال وسط مدينة سان دييجو.

وقال البيان إن الطائرة لم تكن جزءا من جناح الطائرات البحرية الثالث ومقره في ميرامار لكنها كانت تعمل خارج المحطة الجوية.

الطائرة F/A-18 هي طائرة مقاتلة متعددة المهام يقودها مشاة البحرية والبحرية الأمريكية والعديد من الدول الأخرى.

وقال النقيب البحري مايكل سكاشيا، مدير الاتصالات في قاعدة ميرامار، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة أسوشيتد برس، إنه لا توجد معلومات إضافية عن الحادث حتي الأن.