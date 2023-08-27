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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

38 مليون جنيه أرباح مصر لصناعة الكيماويات في شهر

مصر لصناعة الكيماويات
مصر لصناعة الكيماويات

أعلنت مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع صافي أرباحها الشركة  خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 70.8%.

وقالت مصر لصناعة الكيماويات إنها سجلت صافي ربح بلغ 38.05 مليون جنيه خلال شهر يوليو من العام المالي 2023-2024، مقابل 22.27 مليون جنيه أرباحاً خلال الشهر ذاته من العام المالي السابق.

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وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات،  صافي ربح بلغ 543.48 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 211.04 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 867.94 مليون جنيه، مقابل 550.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

منتجات شركة مصر لصناعة الكيماويات

وتنتج شركة مصر لصناعة الكيماويات الصودا الكاوية والكلور ومشتقاتهما ،و تعتبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة فى صناعة الكيماويات فى مصر والشرق الأوسط تمتلك مصنع رئيسى يقع فى المكس بالإسكندرية.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 53% من أسهم الشركة فى حين يمتلك القطاع الخاص باقى أسهم الشركة.

مصر لصناعة الكيماويات وزارة قطاع الاعمال العام شهر يوليو الماضي القابضة للصناعات الكيماوية جنيه

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