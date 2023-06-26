مصر لصناعة الكيماويات تتوقع زيادة إيراداتها 33 مليون جنيه من مشروع الهيدروجين

كشفت شركة مصر لصناعة الكيماويات،التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ،أن رئيس مجلس إدارة الشركة قام بتوقيع اتفاق مع تحالف شركة جالف كرايو وشركة إيميكس لتوريد غاز الهيدروجين وإنشاء وحدة خاصة لتجهيز تسويقه داخل وخارج مصر.

وأوضحت شركة مصر لصناعة الكيماويات، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من التجهيزات والبدء في الإنتاج خلال عام.

وأضافت شركة مصر لصناعة الكيماويات، أن الاتفاق يتضمن قيام تحالف شركتي جالف وايميكس بتكفل كل الإنشاءات والتجهيزات الفنية والمدنية للمشروع وتسويق غاز الهيدروجين داخل وخارج مصر.

وقالت شركة مصر لصناعة الكيماويات إنه من المتوقع أن تزيد إيرادات الشركة السنوية نتيجة هذا الاتفاق ما يقدر بـ33 مليون جنيه.

435.6 مليون جنيه صافي ربح مصر لصناعة الكيماويات

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات صافي ربح بلغ 435.66 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 148.39 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل إلى 676.58 مليون جنيه مقابل 399.09 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي