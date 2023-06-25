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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تسير 300 رحلة داخلية إلى المدن السياحية خلال عيد الأضحى

مصر للطيران
مصر للطيران

أنهت مصر للطيران الناقل الوطني، استعداداتها لإجازة عيد الأضحى المبارك تزامناً مع فترة الإجازات الصيفية وذلك من خلال تكثيف رحلاتها إلى المطارات السياحية الداخلية لتلبية الزيادة التى تشهدها حركة السفر خلال هذه الفترة لنقل المصريين والسائحين الراغبين في قضاء الأعياد في مناطق الجذب السياحية المصرية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى نحو الاستمرار في دعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية للاستمتاع بمعالم مصر السياحية وزيارة مقاصدها الأثرية.

ومن المخطط أن تسير الشركة 78 رحلة إلى شرم الشيخ و 82 رحلة إلى الغردقة و 66 رحلة إلى الأقصر و 74 رحلة إلى أسوان ليبلغ إجمالي عدد الرحلات 300 رحلة خلال الفترة من 26 يونيو إلى 8 يوليو القادم.

مصر للطيران عيد الأضحى عيد الأضحى المبارك الفريق محمد عباس وزير الطيران

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