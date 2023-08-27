صلاح يساهم.. ليفربول يقلب الطاولة ويفوز على نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

قلب فريق ليفربول الطاولة على نظيره نيوكاسل يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 28 من خطأ فادح لدفاع فريق ليفربول في الدقيقة 25 عن طريق أنتوني جوردون.

بينما شهدت الدقيقة 28، حصول فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي على بطاقة حمراء.

وتعادل نونيز البديل بتسجيله الهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة 81، ثم أضاف نونيز الهدف الثاني من أسيست محمد صلاح في الدقيقة 90+3.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت الكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: واتارا إندو، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: لويس دياز، محمد صلاح، كودي جاكبو.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ليفربول المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط.