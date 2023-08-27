إعلان صادم من روسيا بشأن تفشي فيروس كورونا

قال الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، اليوم الأحد، أن الخبراء يتوقعون زيادة في الإصابة بـ فيروس كورونا “كوفيد-19” هذا الخريف، مشيرا إلي أن منظمة الصحة العالمية تحاول بهذه الطريق"إنعاش" وضع فيروس كورونا.

كتب مياسنيكوف، عبر “تليجرام”: “يتوقع الخبراء زيادة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الخريف… إما أن يكون هذا صحيحا، أو محاولة بما في ذلك من قبل منظمة الصحة العالمية لإبقاء العالم في حالة ترقب وإحياء وضع فيروس كورونا على أنه عظيم ورهيب.. سنري”.

في وقت سابق، ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه في الفترة من 24 يوليو إلى 20 أغسطس، أصيب أكثر من 1.47 مليون شخص بفيروس كورونا في العالم.

وزاد عدد حالات الإصابة بأكثر من 60 ٪ مقارنة بالشهر السابق، في الوقت نفسه، تم تسجيل انخفاض في عدد الوفيات بنسبة 48٪.