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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من بايدن إلى الكونجرس بسبب كورونا

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يخطط لطلب المزيد من الأموال من الكونجرس لتطوير لقاح جديد آخر لفيروس كورونا، حيث يتتبع العلماء موجات جديدة وارتفاع حالات العلاج في المستشفيات، ولكن ليس كما كان من قبل.

ويتوقع المسؤولون بالفعل لقاحات محدثة لكوفيد-19 تحتوي على نسخة واحدة من سلالة أوميكرون، تسمى XBB.1.5. 

ويعد ذلك تغيير مهم عن الجرعات المركبة اليوم، والتي تمزج سلالة فيروس كورونا الأصلية مع متغيرات أوميكرون الأكثر شيوعًا في العام الماضي، ولكن ستكون هناك دائمًا حاجة إلى لقاحات محدثة مع استمرار الفيروس في التحور.

يجب أن يكون الناس قادرين على البدء في التشمير عن سواعدهم الشهر المقبل لما يأمل المسؤولون أن يكون لقاحًا سنويًا لكوفيد-19 في الخريف. تقوم كل من شركة Pfizer وModerna والشركة المصنعة الأصغر حجمًا Novavax بتخمير جرعات من تحديث XBB، لكن سيتعين على إدارة الغذاء والدواء التوقيع على كل منها، ويجب على المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بعد ذلك إصدار توصيات لاستخدامها.

وقال بايدن، الذي يقضي إجازته في منطقة بحيرة تاهو، للصحفيين يوم الجمعة: 'لقد وقعت هذا الصباح على اقتراح يتعين علينا أن نقدمه إلى الكونجرس طلبا للحصول على تمويل إضافي للقاح جديد ضروري وفعال'.

وأضاف أنه يوصى 'مبدئيا' بأن يحصل عليه الجميع بمجرد أن تصبح اللقطات جاهزة.

ولم يذكر طلب التمويل الذي قدمه البيت الأبيض للكونغرس بقيمة 40 مليار دولار في 11 أغسطس/آب، فيروس كورونا. وتضمنت طلبات التمويل لأوكرانيا، لتجديد أموال الكوارث الفيدرالية الأمريكية في الداخل بعد موسم مناخي مميت من الحرارة والعواصف، وأموال لتعزيز إنفاذ القانون على الحدود الجنوبية مع المكسيك، بما في ذلك أموال للحد من تدفق الفنتانيل القاتل. وفي الخريف الماضي، طلبت الإدارة تمويلًا بقيمة 9.25 مليار دولار لمكافحة الفيروس، لكن الكونجرس رفض الطلب.

في الأسبوع المنتهي في 29 يوليو، بلغ عدد حالات دخول المستشفى بسبب فيروس كورونا 9056. وهذا يمثل زيادة بنحو 12٪ عن الأسبوع السابق. لكنه بعيد كل البعد عن القمم السابقة، مثل 44000 حالة دخول أسبوعيًا إلى المستشفى في أوائل يناير، أو ما يقرب من 45000 حالة في أواخر يوليو 2022، أو 150000 حالة دخول خلال طفرة أوميكرون في يناير 2022.

الرئيس الأمريكي جو بايدن الغذاء والدواء

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