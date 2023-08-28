العامة للاستثمار: طرح 600 قطعة أرض صناعية..اعرف المحافظة والنشاط

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن طرح 600 قطعة أرض صناعية بالتنسيق مع جهة الولاية المختلفة في حوالي 14 محافظة.

وأضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى بيان لها أنه يمكن للراغبين في التقدم للطرح الخاص بالأراضي الصناعية من خلال الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية باعتبارها المنصة الترويجية للاستثمار في مصر.



واستعرضت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة علي حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”كيفية التقدم علي الطرح من خلال الآتي:

خطوات التقدم علي الطرح

أولا: الدخول الي الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية

www.investinegypt.gov.eg

ثانيا:إنشاء حساب علي الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية

إنشاء حساب علي الموقع

ثالثا:إختيار النشاط الصناعي المناسب من نحو 17 نشاط متنوع في 14 محافظة

النشاط الصناعي المناسب

رابعا:حددت 6 سبتمبر المقبل اخر معاد للحصول كراسة الشروط الخاص بالطرح إلكترونيًا .

اخر معاد سحب كراسة الشروط

خامسا:دعت المتقدمين للتواصل معاها في حال وجود أي استفسارات وذلك عن طريق الرقم المختصر 16035، أو موقعها الإلكتروني أو حساباتها علي مواقع التواصل الاجتماعي .