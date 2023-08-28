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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلب غريب لـ إمام عاشور من مجلس إدارة الأهلي

إمام عاشور لاعب النادي
إمام عاشور لاعب النادي الأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفض الظهور في إعلان تقديم قميص النادي الأهلي في الموسم المقبل.

إمام عاشور وإعلان الأهلي

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج “البريمو” على قناة “تن”: “ما علمته أن إمام عاشور لاعب فريق الأهلي رفض الظهور في إعلان تقديم قميص النادي الأهلي في الموسم المقبل بسبب رغبته في الحصول على مقابل مادي باعتباره إعلان تجاري الشركة الراعية للنادي الأهلي”.

غضب بسبب إمام عاشور

وأضاف: “ما فعله إمام عاشور لاعب فريق الأهلي تسبب في غضب مسؤلي النادي الأهلي بسبب ما بدر من اللاعب”.

امام عاشور الأهلى النادي الأهلي الإعلامي محمد فاروق الشركة الراعية للنادي الأهلي

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