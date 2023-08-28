كيلو السكر وصل 12 جنيها| التموين تزف بشرى سارة للمواطنين.. وهذه أسعار 31 سلعة

تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وقامت الوزارة بتقديم بشرى سارة للمواطنين خلال هذا الشهر، ونكشف لكم التفاصيل كاملة من خلال السطور التالية.

السكر

موعد صرف السلع التموينية

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية، عن شهر سبتمبر اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل أول الشهر، وسيكون صرف مقررات السلع التموينية لحاملي البطاقات، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء.

حصة بطاقات التموين

- صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت.

- صرف كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 كيلو سكر على البطاقة.

- صرف 1 كيلو جرام أرز لبطاقة يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، و2 كيلو لبطاقة بها 4 أفراد فأكثر أو عبوة مكرونة 800 جرام لبطاقة يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، و2 عبوة زنة 800 جرام لبطاقة بها 4 أفراد فأكثر.

أسعار السلع الاساسية

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيه.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيه .

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونص.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.

الزيت

كيف يتم استخراج بطاقات التموين ؟

1- يتقدم المواطن لمكتب التموين التابع له بتحرير النموذج الخاص باستخراج بطاقة جديدة طبقا للقرار 84 لسنة 2009 مرفق به المستندات الآتية:

- صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

- صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين.

- المستند الدال على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية طبقا للقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2009.

2- يقوم مكتب التموين بفحص المستندات والدخول على النظام للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية للمواطن أو أحد المستفيدين وذلك لضمان عدم إصدار اى بطاقات مكررة.

3- يقوم مكتب التموين بإرسال النموذج بعد الاعتماد إلى مركز الخدمة وتسليمه من خلال سركي تسليمات.

4- يقوم مركز الخدمة بإدخال بيانات البطاقة التموينية جديدة للمواطن على النظام بناء على البيانات المدرجة فى استمارة الخدمة المعتمدة من مكتب التموين والمديرية.

5- تقوم الشركة المنفذة بطباعة البطاقة الذكية وبطاقة الرقم السري خلال أسبوعين وإرسال البطاقة الذكية إلى مكتب التموين مرفقا بها تقرير مفصل به جميع بيانات البطاقة وكافة المستندات و يتم كذلك إرسال بطاقة الرقم السري إلى مركز الخدمة.

6- يقوم المواطن باستلام البطاقة الجديدة من مكتب التموين بعد التأكد من جميع بياناته من التقرير المفصل الذي يحتوى على (اسم صاحب البطاقة / الرقم القومي / عدد المستفيدين/ تاريخ الاستلام بعد التوقيع / اسم البدال التمويني).

7- يتوجه المواطن إلى مركز الخدمة لاستلام الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة وذلك بعد اطلاع الموظف المختص على البطاقة الذكية و إثبات الشخصية للمستلم.

8- يقوم المواطن بصرف المقررات التموينية بالبطاقة الذكية الجديدة اعتبار من الشهر التالي لاستلامها.