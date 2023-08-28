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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المتحور الجديد غير مقلق.. الصحة تنفي تعطيل الدراسة بسبب كورونا

صدى البلد

أكد الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، أن المتحور الجديد لفيروس كورونا "إيجي 5" ضعيف ولا يوجد أي قلق منه على الإطلاق، مشيرا إلى أن فيروس كورونا كل فترة سيظهر له متحور جديد، لكن ستكون ضعيفة، لأن الفيروس كلما استمر كلما قلت قوته. 

وتابع في تصريحات تلفزيونية، أنه لا داعي للقلق نهائيا، ولا يوجد تعطيل للدراسة أو أي إجراءات خاصة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا.

وأكمل  الدكتور عمرو قنديل أن كل ما أثير حول غلق مدارس أو نوادي، أو اتخاذ إجراءات احترازية مثل ارتداء الكمامة مجرد شائعات قائلا: "عاوزين الناس تكون مطمنة، ووزارة الصحة قادرة أن تكتشف أي متحورات أو أي فيروسات جديدة، وعندنا شفافية تامة"، وحول إصابة شخصين بالمتحور الجديد، قال "تم تسجيل حالتين وتم علاجهما، ونؤكد أن المتحور الجديد مش محتاج أي إجراءات احترازية".

فئات معينة عليها الحذر

جدير بالذكر أن هناك فئات معينة عليها الحذر بشكل أكبر ومن بينها كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأمراض الصدر والضغط والقلب والأمراض المناعية أو المرضى الذين يتناولون أدوية الكورتيزون لفترات طويلة، وهؤلاء عند ظهور أي أعراض للمتحور الجديد، عليهم اللجوء فورا للرعاية الطبية.

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