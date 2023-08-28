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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اللجنة الاقتصادية تبحث التحضير والإعداد للقمة العربية التنموية| تفاصيل

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي للتحضير لاجتماعات الدورة الـ 112 للمجلس على المستوى الوزاري المقرر عقدها الخميس المقبل.

 

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، رأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الدولية المتعددة نايف بن محمد العنزي.

 

وتناقش اللجنة – التي تعقد برئاسة اليمن، وحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير علي المالكي – بنود مشروع جدول أعمال الدورة، في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات المجلس في دورته السابقة، ونشاط الجامعة العربية فيما بين الدورتين والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية المقرر عقدها في البحرين 2024 فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية.

 

وتبحث اللجنة بندًا حول التحضير والإعداد للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في العاصمة الموريتانية نواكشوط نوفمبر المقبل، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وبنودًا تتعلق بدعم الاقتصاد الفلسطيني، وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2021، ومسودة النظام الأساسي للصندوق العربي الأفريقي المشترك للحد من مخاطر الكوارث ودعم جهود إنقاذ الموسم الزراعي في السودان، والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك.

اللجنة الاقتصادية جامعة الدول العربية المملكة العربية السعودية وزارة المالية قطاع الشؤون الاقتصادية

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