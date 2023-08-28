خبيرة تغذية: كورس الأناسيليوم يزيد من فترات الشبع حتى 12 ساعة.. فيديو

أكدت مها عطوة خبيرة التغذية، أن كورس الأناسيليوم يزيد نسبة الحرق في الجسم بمعدل 4 أضعاف، مضيفة أن الملل والقلق والتوتر وقلة النوم تزيد من ارتفاع هرمون الجوع.

كورس الأناسيليوم يساعد على إنقاص الوزن



وأضافت مها عطوة خلال لقائها مع برنامج "مطبخ البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن كورس الأناسيليوم يساعد على إنقاص الوزن، و عبارة عن قشور السيليوم، مؤكدة أن كورس الأناسيليوم يزيد من فترات الشبع حتى 12 ساعة.

وأشارت خبيرة التغذية إلى أن كورس الأناسيليوم يساعد غير القادرين على إتباع نظام غذائي على إنقاص أوزانهم، مؤكدة أن شرب المياه بكميات كبيرة يساعد على إنقاص الوزن.