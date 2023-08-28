تسريب مواصفات شاشة هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra المنتظر

تحقق شركة "سامسونج" الكورية نجاحات كبيرة وغير مسبوقة مع سلسلة هواتفها الرائدة S وتحديدا طرازات S23 موديل 2023 التي غزت الأسواق العالمية خلال الأشهر الماضية واستطاعت أن تنافس بقوة هواتف آيفون، وعلى الرغم من أن سلسلة S24 من الجيل التالي ما زالت بعيدة المنال ولن يتم الكشف عنها قبل فبراير من العام المقبل، بدأت تنتشر شائعات وتسريبات عن كل مواصفاتها.

تعمل الشائعات على تسريب تفاصيل هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra المنتظر بشدة من قبل عشاق سامسونج، في أحدث تسريب، كشف حساب Ice Universe على تطبيق إكس المشهور بتسريباته الصادقة والموثوقة عن حجم شاشة الجهاز ودقتها.

Samsung Galaxy S24 Ultra

تسربت مواصفات شاشة Samsung Galaxy S24 Ultra بالكامل وبحسب المصدر فإن هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra سيكون مع شاشة OLED مسطحة الحواف مقاس 6.78 بوصة، توفر دقة Quad HD+ تبلغ 3120 × 1440 بكسل مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19:5:9. مع ذروة سطوع 2500 شمعة لكل متر مربع.

على صعيد الأداء، يُشاع أن هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra سيصل في نوعين مختلفين من وحدة المعالجة المركزية حسب السوق والمنطقة التي يباع بها، بعض الأسواق ستحصل على الهاتف مع معالجات Exynos 2400 من الشركة المصنعة نفسها والبعض الآخر مع متغير آخر يحمل معالجات من كوالكوم، شريحة Snapdragon 8 Gen 3 for، من الجيل الثالث الأحدث على الإطلاق.

من المتوقع أن يتضمن معالج الوحدة المركزية Snapdragon 8 Gen 3 لجهاز Galaxy تكوينًا يشتمل على نواة أساسية واحدة Cortex-X4، و3 نوى أداء Cortex-A7XX تعمل بسرعة 3.15 جيجا هرتز، ونواة أداء Cortex-A7XX تعمل بسرعة 2.96 جيجا هرتز، نواتين من Cortex-A5XX بسرعة 2.27 جيجا هرتز. سيساهم هذا الإعداد في الأداء العام المذهل للجهاز.

بالإضافة إلى المعلومات السابقة، يمكن للمشترين المحتملين التطلع إلى تكوينات تخزين مختلفة، مع وجود ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5x وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت باستخدام تقنية UFS 4.0.

من المتوقع أن يحتوي هاتف Galaxy S24 Ultra على بطارية مدمجة من مادة ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ومجهزة بدعم الشحن السلكي بقدرة 45 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 25 وات.

فيما يخص إمكانيات التصوير الفوتوغرافي، يمكن أن يحتوي على كاميرا سيلفي في المقدمة بدقة 12 ميجابكسل، وسنجد في اللوحة الخلفية إعداد كاميرا مع مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل مزود بتقنية التثبيت البصري OIS، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 10 ميجابكسل ، وعدسة زووم منظار أو ما يسمى تكبير بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع تكبير بصري 3x.

ومن المتوقع أن تبلغ أبعاد الهاتف حوالي 162.3 × 79 × 8.6 ملم مع وزن إجمالي يصل إلى حوالي 233 جرامًا، كما أنه على الأرجح سيكون مع هيكل مقاوم للغبار والماء بدرجة IP68، مما يوفر المتانة، بالإضافة إلى إطار من التيتانيوم لمزيد من التحمل والمتانة.

وفيما يتعلق بالإطلاق، من المتوقع أن يظهر هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra لأول مرة مع Galaxy S24 وS24 Plus في الربع الأول من عام 2024.