التعمير والتنمية: مشروع توشكى يضيف 1.1 مليون فدان للرقعة الزراعية في مصر..فيديو

قال الدكتور محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية، إن توشكى من أكبر المشاريع العملاقة في مصر.

وأضاف الدكتور محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مشروع توشكى بدء في التسعينات ولكنة توقف"، لافتا: "الرئيس السيسي اتخذ قرار في 2014 لإحياء مشروع توشكى".

وأشار الدكتور محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية،: "مشروع توشكى بهدف نقل المياه من بحيرة ناصر وصولا إلى واحة الفرافرة في المرحلة الأولى على أن تصل إلى الواحات البحرية حتى منخفض القطارة"، موضحا: "مشروع توشكى يضيف1.1 مليون فدان للرقعة الزراعية في مصر".

وأوضح الدكتور محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية،: "لدينا حاليا نصف مليون فدان منزرعة في توشكى"، مشيرا: "مزرعة نخيل التمر في توشكى أكبر مزرعة من نوعها في العالم".

واسترسل الدكتور محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية،: "لدينا صوامع لتخزين الحبوب في توشكى، ومن المستهدف زراعة 2.3 مليون نخلة من أجود الأصناف والأنواع"