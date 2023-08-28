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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعمير والتنمية: مشروع توشكى يضيف 1.1 مليون فدان للرقعة الزراعية في مصر..فيديو

توشكى
توشكى

قال الدكتور محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية، إن توشكى من أكبر المشاريع العملاقة في مصر.

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أحمد أبو اليزيد: الإرادة السياسية كلمة السر في نجاح مشروع توشكى.. فيديو

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وأضاف الدكتور محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مشروع توشكى بدء في التسعينات ولكنة توقف"، لافتا: "الرئيس السيسي اتخذ قرار في 2014 لإحياء مشروع توشكى".

 

وأشار الدكتور محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية،: "مشروع توشكى بهدف نقل المياه من بحيرة ناصر وصولا إلى واحة الفرافرة في المرحلة الأولى على أن تصل إلى الواحات البحرية حتى منخفض القطارة"، موضحا: "مشروع توشكى يضيف1.1 مليون فدان للرقعة الزراعية في مصر".

 

وأوضح الدكتور محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية،: "لدينا حاليا نصف مليون فدان منزرعة في توشكى"، مشيرا: "مزرعة نخيل التمر في توشكى أكبر مزرعة من نوعها في العالم".

 

واسترسل الدكتور محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية،: "لدينا صوامع لتخزين الحبوب في توشكى، ومن المستهدف زراعة 2.3 مليون نخلة من أجود الأصناف والأنواع"

توشكى التعمير والتنمية الزراعية الدكتور محمد الشحات التنمية الزراعية البحوث الزراعية الإرادة السياسية

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