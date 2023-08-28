رئيس "البحوث الزراعية" السابق يكشف سبب توقف مشروع توشكى لسنوات.. فيديو

كشف الدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز البحوث الزراعية السابق، سبب توقف مشروع توشكى لسنوات.

وقال مصيلحي، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مشروع توشكى توقف بسبب عدم وجود عزيمة وإرادة سياسية لاستكمال المشروع".

وأضاف: "كان هناك العديد من الأسباب في ذلك الوقت منها أن الأرض غير صالحة للزراعة، وقلة المياه، وغيرها من الأسباب التي كانت تذكر في ذلك الوقت"، مشيرا: "الرئيس السيسي أمر بدراسة المشروع دراسة على أساس علمي".

وأشار: "تم تشكيل فرق من وزارة الزراعة والجامعات المصرية بمتابعة من وزير الزراعة، وتم عمل دراسات للأراضي"، موضحا: "التحدي الأكبر كان في المياه والبنية التحتية".