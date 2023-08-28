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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توشكى الخير.. عمل متواصل لتحويل الصحراء إلى مساحات زراعية

توشكى
توشكى

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "توشكى الخير.. عمل متواصل لتحويل الصحراء إلى مساحات زراعية".

وأبرز البرنامج حالة عامل يدعى ناصر أحمد صاحب الـ31 عاما، والذي كان شاهدا على أرض توشكى من صحراء جرداء إلى مشروع هو الأهم ضمن مشروعات الدولة الزراعية القومية، وذلك على مدار 5 سنوات.

وقال ناصر: "أعمل هنا منذ عام 2019، والحياة هنا أصبح أفضل، في البداية كانت المعيشة صعبة، ولكن كلما زاد الخير في الأرض تكون الحياة أسهل".

وأضاف: "الفرق بين الوضع الحالي وما كان عليه الحال لدى أول زيارة للرئيس عبدالفتاح السيسي هو ان النخلة على سبيل المثال كانت عبارة عن 3 ورقات، ولكن النخلة الآن طرحت مرتين، أصبحت أعمل في بلدي، ولكن قبل ذلك كنت أسافر لمدة 17 و20 ساعة، ولم أتوقع أن ننتج كل هذا الإنتاج الكبير".

وذكر التقرير، أن مشروع توشكى أصبح لناصر وزملائه مصدر أمن غذائي وفرصة عمل لا تاخذهم بعيدا عن أحضان بلدهم وأهلهم، حيث عاد المشروع إلى النور بما يقرب من 500 ألف فدان من المنتجات الزراعية مثل التمور العربية والمصرية والتي يصل عدد أصنافها إلى الأربعين، بالإضافة إلى المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح وقصب السكر، فضلا عن عدد كبير من الفواكه والموالح والبطيخ والعنب والليمون والمانجو المستورد مثل الشيري والأوستن والكند.

 

توشكى أرض توشكى السيسي مشروع توشكى المنتجات الزراعية

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