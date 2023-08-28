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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

ريهام سعيد تقرر إضافة فقرة صبايا العلمين لبرنامجها.. وتكشف سر رشاقتها

صدى البلد

تعكف الإعلامية ريهام سعيد على إضافة فقرة جديدة إلى برنامجها "صبايا الشمس" بعنوان "صبايا العلمين".

 

وقررت ريهام إضافة فقرة " صبايا العلمين" عقب مشاركتها  مؤخرا بحفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما والذى خطفت فيه الأنظار برشاقتها وأناقتها حيث تساءلت الكثير من معجباتها عن السر وراء فقدانها الكثير من وزنها وهل أجرت عمليات جراحية او نحت للوصول إلى شكلها النحيف وكانت إجابة ريهام بتلقائية قائلة :" معملتش اي عمليات .. الي عايزة تعرف السر تقفل بؤها" فى إشارة إلى ضرورة تقليل الوجبات التى تحتوى على سعرات حرارية عالية كي تحصل اي فتاة وسيدة على الرشاقة المطلوبة.


وقالت الإعلامية ريهام سعيد فى تصريحات صحفية : فكرة صبايا العلمين خطرت لى بعد ما شاهدته من نشاط بارز فى العلمين الجديدة والتى أصبحت عاصمة وواجهة سياحية عالمية لمصر على الشاطئ الشمالى للبحر المتوسط ..خاصة مع بدء الدراسة بالجامعات الدولية بالمدينة مما يجعلها مدينة سكنية دائمة جاذبة للسياحة الترفيهية والتعليمية طوال العام.


على جانب آخر يعرض لريهام مسلسلين تشارك فى بطولتهما على قناتى أبو ظبى والسعودية الأول "عودة البارون" مع حسين فهمى وخالد سليم و عدد من فنانى لبنان والأردن وهو اخراج سامر خضر و العمل الاخر بعنوان "بعد النهاية" مع نرمين الفقى وهالة فاخر وأحمد سعيد عبد الغنى وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

ريهام سعيد مهرجان القاهرة للدراما أعمال ريهام سعيد صبايا الخير

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