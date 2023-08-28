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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

محمد صلاح
محمد صلاح

رد النجم العالمي محمد صلاح على أنباء تعاقده مع نادي اتحاد جدة السعودي من خلال حسابه الخاص بموقع التغريدات القصيرة تويتر.

محمد صلاح 

حقيقة تعاقد محمد صلاح مع اتحاد جدة 

ونشر الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي صورا جديدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر من مباراة الريدز الأخيرة.

وشارك صلاح متابعيه صورا من مباراة ليفربول ونيوكاسل والتي أقيمت أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

وكان نادي ليفربول  خطف فوزا قاتلا من مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانت جيمس بارك".

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افتتح أنتوني جوردون هدف التقدم لنيوكاسل في الدقيقة 25، وبعد 3 دقائق فقط تعرض ليفربول لحالة طرد بعدما تلقى فيرجيل فان دايك البطاقة الحمراء ليكمل اللقاء بـ10 لاعبين.

وأحرز داروين نونيز هدف التعادل لليفر في الدقيقة 81 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وخطف نونيز هدف الفوز للريدز في الدقيقة 91 بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح وضعت نونيز منفردا بالحارس بوب ليسدد كرة صاروخية إلى داخل الشباك.

الاتحاد السعودي يخطط لخطف صلاح

وفي نفس السياق كشفت تقارير صحفية عن مواصلة اتحاد جدة السعودي إغراء ليفربول الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز .

وكتبت شبكة "CBS" العالمية أن النادي السعودي يعد عرضًا بقيمة 162 مليون دولار لمحاولة إقناع ليفربول ببيع اللاعب.

محمد صلاح 

وأوضحت الشبكة أن الاتحاد مستعد لاختبار إصرار ليفربول على عدم بيع محمد صلاح هذا الصيف بحزمة بقيمة 150 مليون يورو (162 مليون دولار) للاعب البالغ من العمر 31 عامًا.

وتشير المصادر للشبكة إلى أن الصفقة ستتكون من حوالي 108 مليون دولار من المدفوعات المضمونة لليفربول مع 54 مليون دولار أخرى من المكافآت المرتبطة بالأداء.

و يأمل الاتحاد أن حزمة رواتب مماثلة لنيمار وكريستيانو رونالدو حيث يكسبان حوالي 216 مليون دولار سنويًا بعد أخذ المكافآت والتأييد في الاعتبار، ستقنع صلاح بالضغط من أجل الانتقال إلى المملكة العربية السعودية.

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