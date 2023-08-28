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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القنصل السعودي بالإسكندرية يبحث سبل تسهيل إجراءات أداء مناسك الحج والعمرة

استقبل مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، سامية سامي، وكيل أول وزارة السياحة المصرية وعبد الوهاب مرسي مدير مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية ومختار آدم مدير غرفة عمليات الحج والعمرة بالإسكندرية وهاني نصر مدير المكتب الفني لوكالة الوزارة  الموافق بمقر القنصلية، لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين.

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وقد دار خلال اللقاء جملة من الأحاديث الودية، كما تم بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والخاصة برحلات الحج والعمرة للحجاج والمعتمرين المصريين، وكيفية تسهيل اجراءات أدائهم لمناسكهم بكل يسر وسهولة.

وفي هذا الصدد أكد القنصل السعودي أن المملكة تبذل جهودها في خدمة ضيوف الرحمن حجاج ومعتمرين، والسهر على راحتهم في قمة اهتمامات القيادة الحكمية للمملكة ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بروحانية وطمأنينة وأمان.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على ضرورة التواصل والتنسيق من الجانبين في الأمور المتعلقة بالحج والعمرة والسياحة، وبعد ذلك قدم هدية تذكارية لوكيل أول وزارة السياحة المصرية، وتم التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.

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