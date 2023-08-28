الدوما الروسي يفضح تجنيد أوكرانيا لـ صغار السن.. تفاصيل

قالت الرئيسة المشاركة للجنة البرلمانية للتحقيق في الجرائم ضد الأطفال في كييف، ونائبة رئيس مجلس الدوما الروسي، آنا كوزنتسوفا، إن أوكرانيا تقوم بتجنيد قاصرين لمهاجمة المواقع الروسية والمدنيين.

وكتبت كوزنتسوفا، “عبر “تليجرام”: " ترتكب القوات المسلحة الأوكرانية جرائم بشكل متزايد على أيدي الأطفال، وتقوم بتجنيد القُصّر الذين يُطلب منهم إرسال صور أو إحداثيات لقواتنا. وبعد ذلك ضربوا مواقعنا والمدنيين بالمدفعية".

وأوضحت أنه “من أجل جذب الأطفال إلى التخريب، هناك معسكرات تدريب التي اكتشفها المقاتلون الروس في أراضي لوجانسك”.

وقالت كوزنتسوفا: "عادةً ما يتم التجنيد عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبرامج المراسلة الفورية. ويستخدم مقاتلو القوات المسلحة الأوكرانية حسابات مزيفة".

وأضافت أنه يتم وعود الأطفال بالمال مقابل الحصول على معلومات، ولكن بعد ذلك لا يتم دفع أي شيء.