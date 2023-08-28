روسيا توجه ضربة قوية لـ الغرب .. تفاصيل

قالت صحيفة “آسيا تايمز”، إن روسيا تمكنت من حشد دعم دول الجنوب العالمي وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية.

وأضافت الصحيفة: "يرى بعض المراقبين أننا نشهد عودة روسيا العالمية من خلال النفوذ الاقتصادي والسياسي".

وأوضحت “آسيا تايمز”، أن “تصريحات الكرملين بشأن مكافحة الهيمنة الغربية والاستعمار الجديد، فضلاً عن سنوات من المساعدة، حظيت بتأييد أفريقيا وغيرها من بلدان الجنوب العالمي”.

وأشارت إلى أنهم يستفيدون أيضًا من وجود شخص آخر يتحدى النظام الليبرالي الحالي، لأن هذا سيسمح للدول باكتساب المزيد من الوزن في الساحة الدولية.

وأضافت أن “أوكرانيا تسعى أيضا إلى إيجاد حلفاء في هذه المنطقة، مؤكدة على أطروحة محاربة الكرملين، لكن ذلك لا يلقى تأييدا”.

وخلصت صحيفة “آسيا تايمز”، إلى أن "الدولة التي تحاول تحدي صورة روسيا كعميل مناهض للإمبريالية ستواجه معركة طويلة أمامها".