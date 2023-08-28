بسبب الحرب.. ديون أوكرانيا تصل إلي 133 مليار دولار

قالت وزارة المالية الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن ديون أوكرانيا وصلت إلى 133 مليار دولار.

وارتفعت ديون أوكرانيا إلى 128.8 مليار دولار في يوليو 2023، بزيادة قدرها 3.2 مليار دولار عن يونيو 2022.

ومن المتوقع أن تسدد أوكرانيا 16 مليار دولار من الدين العام في 2021، وهو مبلغ أكبر من المدفوعات في 2022 و2023.

وفي يوليو 2022، تلقت أوكرانيا تعليقًا لخدمة ديونها من قبل مجموعة من ست دول دائنة، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وطالبت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين كل الدائنين الآخرين بالانضمام إلى هذه المبادرة.