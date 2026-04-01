«خامنئي» يُرسل رسالة حاسمة لـ حزب الله: إيران مُستمرة في دعم المقاومة

أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن طهران ستواصل دعم المقاومة، في رسالة إلى الأمين العام لحزب الله المتمركز في جنوب لبنان، نعيم قاسم.

وبعث المرشد الإيراني رسالة إلى الأمين العام لحزب الله، أشار فيها إلى أن الصمود والاستقامة أمام أعتى أعداء الأمة الإسلامية، من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، تعد من أبرز صفات الإمام القائد الشهيد، في إشارة إلى مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

ونوّه خامنئي الابن إلى الاستمرار في مسيرة المقاومة طوال سنوات قيادة والده، مع تقديم شهداء غالين مثل قاسم سليماني وبقية القادة الكبار في الحرس الثوري والجيش، كدليل على مصداقية هذا النهج.

وأوضح المرشد الإيراني في رسالته لقاسم أن تاريخ المقاومة الإسلامية مليء بالنضال والشجاعة والتضحيات، حيث قدم قادة المقاومة حياتهم في سبيل الدفاع عن الأمة دون خوف من أي تهديد.

ولفت إلى أن قادة حزب الله، من راغب حرب وعباس الموسوي وصولًا إلى حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، كانوا نماذج حقيقية لهذا النهج الثابت.

وقال مجتبى خامنئي إن نعيم قاسم يقود حزب الله في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ المقاومة، مؤكدًا ثقته في حنكته وذكائه وشجاعته لإفشال مخططات العدو الصهيوني وسحقها، وإعادة الفخر والهناء للشعب اللبناني.

واختتم رسالته بالتأكيد على أن سياسة إيران الثابتة على خطى الإمام الراحل والقائد الشهيد تواصل دعم المقاومة ضد العدو الصهيوني والأمريكي، مع تمنياته بالتوفيق لجميع الإخوة المجاهدين.