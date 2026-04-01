عماد الدين حسين: ضعف الإعلام العربي يُربك المشهد.. وندعو لإشراك المواطنين في الترشيد

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس النواب، أن العالم العربي يعاني من نقص في وسائل إعلام مؤثرة وقادرة على تقديم معلومات دقيقة، ما يجعل المواطنين عرضة للتضليل وسوء الفهم، خاصة في أوقات الأزمات.



وفيما يتعلق بقرارات الترشيد، أعرب "حسين" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، عن تأييده لها من حيث المبدأ، لكنه تساءل عن مدى دراستها بشكل كافٍ، منتقدًا غياب إشراك المواطنين في مثل هذه القرارات المهمة، ومؤكدًا أن الشفافية تعزز الثقة بين الدولة والمجتمع.



وأشار إلى ضرورة الوعي بالتطورات الدولية، لاسيما التصريحات الصادرة عن دونالد ترامب، مؤكدًا موقفه الداعم للدول العربية، وخاصة دول الخليج، في مواجهة التحديات.



وشدد على رفضه للعدوان الإسرائيلي على إيران، بالتوازي مع تأكيده رفض أي اعتداءات إيرانية على دول الخليج، موضحًا أن هذا الموقف لا يحمل أي تناقض، بل يعكس التزامًا بمبدأ رفض العدوان والدعوة إلى الاستقرار في المنطقة.

