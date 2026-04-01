قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تحذير أمريكي صادم: شبح «تشرشل» في الحرب العالمية الأولى يُطارد «ترامب» | تفاصيل

ترامب
ترامب
قسم الخارجي

حذّرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب، من ارتكاب خطأ قاتل لونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا الراحل الذي كان وزيرًا للبحرية إبان الحرب العالمية الأولى التي اندلعت في 1914.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن إغلاق إيران لمضيق هرمز وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام اختبار غير مسبوق نظرا للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها المضيق الذي يعد شريان للنفط يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، إضافة إلى نسبة كبيرة من تجارة الغاز الطبيعي المسال.

ودقت الصحيفة الأمريكية، ناقوس الخطر، مُحذّرة ترامب من أن مسار الحرب ضد إيران يقترب من منعطف بالغ الحساسية، إذ لم يعد النجاح العسكري وحده كافيًا، بل بات مرهونًا بقدرة واشنطن على تجنب الانزلاق إلى خطأ استراتيجي تاريخي قد يعيد إنتاج كوارث الماضي في صورة جديدة أكثر تعقيدًا وخطورة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن أي محاولة لفتح مضيق هرمز بالقوة قد تحمل في طياتها مخاطر جسيمة، ليس فقط على مستوى الخسائر العسكرية، ولكن أيضًا على استقرار الأسواق العالمية، حيث قد يؤدي التصعيد إلى اضطرابات واسعة في أسعار الطاقة، ومن ثم موجات تضخم تضرب الاقتصاد الدولي بأكمله.

واستدعت نيويورك تايمز، درسا تاريخيا، من الحرب العالمية الأولى، حينما راهنت بريطانيا وفرنسا على حسم سريع عبر السيطرة على مضيق الدردنيل، تحت إشراف ونستون تشرشل، الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير البحرية، وقد بدا الأمر في حينه كعملية عسكرية محسوبة، تستهدف فتح ممر استراتيجي وإخراج الدولة العثمانية من الحرب.

وأوضحت الصحيفة أن ما جرى على أرض الواقع كان مختلفًا تمامًا، حيث تحولت حملة جاليبولي إلى واحدة من أكثر الكوارث دموية في تاريخ الحروب الحديثة، بعدما واجهت القوات المتحالفة مقاومة شرسة، انتهت بسقوط أكثر من 130 ألف قتيل، وأجبرت بريطانيا على الانسحاب، في هزيمة قاسية أطاحت بمستقبل تشرشل السياسي في تلك المرحلة.

وقالت إن هذه التجربة تكشف حقيقة جوهرية، مفادها أن الممرات المائية الاستراتيجية لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد نقاط اختناق جغرافية يمكن السيطرة عليها بالقوة، بل هي في جوهرها مساحات سيادية معقدة، تختبر توازنات القوى والإرادات السياسية للدول.

ووجهت نيويورك تايمز، تحذيرا إلى الرئيس ترامب من تكرار هذا السيناريو في مضيق هرمز قد يكون أكثر تعقيدًا، نظرًا لاختلاف طبيعة الصراع، حيث تمتلك إيران أدوات فعالة لخوض حرب غير متكافئة، تمكنها من إلحاق خسائر كبيرة حتى بأقوى الجيوش، عبر استخدام الألغام البحرية، والطائرات المسيّرة، والصواريخ، إلى جانب تكتيكات الزوارق السريعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

أفضل أطعمة تقوي جهاز المناعة

طريقة عمل الكاسترد

الوجبات السريعة قد تقلل فرص الإنجاب للرجال

ألم الكتف قد يكون مؤشرًا على سرطان الكبد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

