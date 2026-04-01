تعادل بطعم الفوز .. إعلامي يتغنّي بأداء المنتخب الوطني أمام إسبانيا

علّق الإعلامي كريم رمزي على الأداء الذي قدّمه منتخب مصر خلال مواجهته الودية أمام منتخب إسبانيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "آر سي دي إي" بمدينة برشلونة، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

وأكد كريم رمزي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن المنتخب الوطني ظهر بروح قتالية عالية كانت غائبة منذ سنوات، مشيدًا بالمدير الفني حسام حسن منذ توليه المسئولية.

وأوضح أن الأزمة لم تكن في هوية المدرب سواء كان مصريًا أو أجنبيا، بل في غياب الحماس والرغبة لدى اللاعبين، مشيرًا إلى أن المنتخب بات يلعب الآن بقلب وثقة، وهو ما انعكس على الأداء داخل الملعب.

وأشاد بالأداء الفني لبعض اللاعبين، مؤكدًا أن مهند لاشين قدم مباراة كبيرة، وكذلك حمدي فتحي الذي تألق في مركز المساك، لافتًا إلى أن حسام حسن يجيد توظيف العناصر المتاحة بما يخدم أفكاره الفنية.