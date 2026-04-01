خالد طلعت: إسبانيا سجّلت في كل لقاءاتها هدفين على الأقل .. وفشلت أمام الفراعنة

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عن إحصائيات حول مباريات منتخب اسبانيا وتاريخ مواجهاته للمنتخب الوطني، بعد التعادل السلبي في لقائهما أمس ضمن استعدادات بطولة كأس العالم.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: "صدق أو لا تصدق منتخب أسبانيا في آخر 14 مباراة له سجل هدفين على الأقل في كل مباراة، وفشل في تسجيل أي هدف في مرمى منتخب مصر".

وتابع: “منتخب أسبانيا في أخر 14 مباراة سجل 45 هدفا بالتمام والكمال بمعدل أكثر من 3 أهداف في المباراة الواحدة ، وفشل في تسجيل أي هدف في مرمى منتخب مصر”.

وأضاف: “منتخب أسبانيا في أخر 14 مباراة واجه منتخبات قوية مثل هولندا (مرتين) وفرنسا والبرتغال وتركيا (مرتين) وبلغاريا (مرتين) وصربيا (مرتين) والدنمارك وسويسرا”.