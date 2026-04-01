مفاجأة مدوية.. إيطاليا تغيب عن كأس العالم 2026 للمرة الثالثة بعد السقوط أمام البوسنة

تلقى منتخب إيطاليا صدمة كبرى بعد فشله في التأهل إلى كأس العالم 2026، عقب خسارته أمام منتخب البوسنة والهرسك بركلات الترجيح، في نهائي الملحق الأوروبي.

وكتب الناقد الرياضي عصام شلتوت عبر حسابه علي فيسبوك "بعد غيابه عن نسختي 2018 و2022.. منتخب إيطاليا لن يتواجد في كأس العالم 2026 بالخسارة من البوسنة والهرسك في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال بركلات الترجيح".

وفي ركلات الحسم، تألق لاعبو البوسنة ونجحوا في تسجيل أربع ركلات مقابل واحدة فقط لإيطاليا، ليحسموا بطاقة التأهل بنتيجة إجمالية (5-2)، ويضمنوا الظهور في المونديال.

وبهذه النتيجة، يتأكد غياب المنتخب الإيطالي عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، في واحدة من أكبر مفاجآت الكرة الأوروبية، بينما يحتفل منتخب البوسنة والهرسك بإنجاز تاريخي بالتأهل إلى البطولة العالمية.