تشكيل إيطاليا ضد البوسنة والهرسك في تصفيات كأس العالم

أعلن الجهاز الفني الاول لكرة القدم بمنتخب إيطاليا، تحت قيادة جينارو جاتوزو المدير الفني، عن تشكيل فريقه لمواجهة البوسنة والهرسك، مساء اليوم بنهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: مانشيني، كالافيوري، باستوني

خط الوسط: باريلا، لوكاتيلي، تونالي، دي ماركو

خط الهجوم: بوليتانو، كين، ريتيجي



موعد مباراة إيطاليا والبوسنة والهرسك



تنطلق مباراة إيطاليا والبوسنة والهرسك اليوم في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

