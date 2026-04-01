الخسائر تتصاعد .. 348 مصابًا في صفوف الجيش الأمريكي خلال الحرب ضد إيران

أفاد النقيب تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، أن ستة جنود أُصيبوا بجروح خطيرة.

وكانت القيادة المركزية قد ذكرت في تحديث سابق يوم الجمعة الماضي أن 303 جنود أُصيبوا، عشرة منهم بإصابات خطيرة، ولم يتضح سبب انخفاض عدد الإصابات الخطيرة منذ ذلك الحين.

وأكد هوكينز إن 315 جنديًا من إجمالي الجرحى حتى الآن قد عادوا إلى الخدمة، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الإحصاء العسكري الأمريكي الرسمي يشمل المصابين جراء الهجمات المتعددة التي استهدفت قاعدة الأمير سلطان الجوية السعودية الأسبوع الماضي.

ومنذ بدء الحرب مع إيران، قُتل 13 جنديًا أمريكيًا في المعارك.