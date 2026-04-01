استعدادًا لـ كأس العالم 2026 ..موعد مباراة مصر والبرازيل

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام نظيره منتخب البرازيل، يوم 7 يونيو 2026، في تمام الساعة الواحدة منتصف الليل، ضمن برنامج إعداد الفراعنة لبطولة كأس العالم 2026.

وتأتي هذه المباراة بعد معسكر مارس، الذي خاض خلاله المنتخب مباراتين وديتين أمام السعودية وإسبانيا، سعى خلالهما الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى تجربة أكبر عدد من اللاعبين وتطبيق خطط تكتيكية متنوعة، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

ويأمل الجهاز الفني في تحقيق أقصى استفادة من اللقاء المرتقب أمام البرازيل، من خلال تعزيز الانسجام بين اللاعبين ورفع مستوى الأداء الجماعي، خاصة أن المنافس يُعد من أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على لقب المونديال.

كما تمثل المباراة اختبارًا مهمًا لقياس جاهزية اللاعبين بدنيًا وفنيًا، إلى جانب تجربة بعض التشكيلات والعناصر الجديدة التي قد يعتمد عليها المنتخب خلال البطولة.

ومن المنتظر أن تحظى المواجهة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، في ظل قوة المنتخبين وأهمية اللقاء ضمن التحضيرات النهائية لكأس العالم.

ويخوض منتخب مصر منافسات مونديال 2026 ضمن مجموعة تضم بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.