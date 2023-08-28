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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"أوكرانيا القادمة".. تحذيرات مقلقة في تايوان من كارثة وشيكة

الصين وتايوان
الصين وتايوان

دخل الملياردير تيري جو، مؤسس أكبر مورد لشركة آبل، السباق الرئاسي التايواني لإحلال السلام مع الصين ومنع الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي من أن تصبح بيدقا جيوسياسيا في صراع دموي مع جارتها الأكبر.

وقال تيري جو، في خطاب أعلن فيه ترشحه يوم الاثنين في تايبيه: “يجب ألا تصبح تايوان أوكرانيا، ولن أسمح لتايوان بأن تصبح أوكرانيا التالية… أناشد الشعب التايواني أن يمنحني أربع سنوات. أعدكم بأنني سأجلب 50 عاما من السلام إلى مضيق تايوان”، متعهدا ببناء أساس من “الثقة المتبادلة” مع بكين.

وأصبح جو (72 عاما) رابع مرشح يدخل السباق على الانتخابات الرئاسية في تايوان في يناير كانون الثاني.

وفشل في تأمين ترشيح حزب المعارضة الرئيسي، الكومينتانج (KMT)، تماما كما فعل بعد تنحيه عن منصب رئيس فوكسكون في عام 2019، لكنه قرر الترشح هذه المرة كمستقل.

وإذا لم يتمكن من توحيد قوى المعارضة، فإنه يخاطر بتقسيم الأصوات، مما يفتح الباب أمام فوز سهل محتمل لنائب الرئيس الحالي ويليام لاي، مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم.

وحاول رجل الأعمال أن يضع نفسه على أنه المرشح الوحيد الذي يمكنه منع الحرب مع الصين، التي تدعي السيادة على تايوان وتعهدت بإعادة التوحيد مع الإقليم الانفصالي - بالقوة إذا لزم الأمر.

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وتصاعدت التوترات مع بكين منذ تولي تساي إنج وين منصبها كرئيسة في عام 2016.

وأقامت تساي علاقات أوثق مع واشنطن وأغضبت الزعماء الصينيين باستضافة زيارات لسياسيين أمريكيين مثل رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي العام الماضي.

وقال جو: “في ظل حكم الحزب الديمقراطي التقدمي في السنوات السبع الماضية أو نحو ذلك، على الصعيد الدولي، قادوا تايوان نحو خطر الحرب… وعلى الصعيد المحلي، تمتلئ سياساتهم بالأخطاء”.

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